المؤتمر الصحفي لكرواتيا قبل مواجهة المغرب من قبل beIN SPORTS December 16, 2022 16:09 19:34 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الكرواتي قبل مواجهة نظيره المغربي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب كرواتيا منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 19:34 دقيقة المؤتمر الصحفي لكرواتيا قبل مواجهة المغرب 52:37 دقيقة إنفانتينو: قطر 2022™ هي أنجح نسخة من كأس العالم 12:55 دقيقة المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة كرواتيا 2:58 دقيقة إنجاز المغرب قصة نجاح كروي غيرِ مسبوق 2:10 دقيقة الحاج ديوف يشيد بمنتخب المغرب 4:58 دقيقة كل الأضواء على ميسي ومبابي قبل النهائي الحلم 0:40 دقيقة عبد الرحمن الجاسم حكماً لمباراة كرواتيا والمغرب 0:49 دقيقة الاتحاد البرتغالي ينهي تعاقده مع المدرب سانتوش 0:48 دقيقة البولندي مارتشينياك حكماً لمباراة الأرجنتين وفرنسا 0:59 دقيقة كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني"