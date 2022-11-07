جهود اللجنة العليا تتواصل بهدف تنظيم أول نسخة خالية من النفايات، عبر إعادة تدوير جميع المخلفات الناتجة عن أنشطة البطولة في الاستادات ومناطق المشجعين، أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة خضراء، تعود بالنفع على المجتمع، لتجنب التأثير سلباً على البيئة في دولة قطر وعلى مستوى العالم.

