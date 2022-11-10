الكشف عن مشروع أعمال توسعة مطار حمد الدولي من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 17:14 2:37 دقيقة كشف مطار حمد الدولي رسمياً عن مشروع أعمال التوسعة التي من المنتظر أن تقدم تجربة استثنائية لزوار قطر أثناء بطولة كأس العالم FIFA™. وترفع أعمال التوسعة من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ثمانية وخمسين مليون مسافر سنوياً. تقارير إخبارية مطار حمد الدولي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن مستقبل الكرة الأوروبية 3:13 دقيقة ماذا قال تشيتشي لمراسلتنا بشأن داني ألفيس ؟ 2:37 دقيقة الكشف عن مشروع أعمال توسعة مطار حمد الدولي 0:45 دقيقة لايبتسيش يكشف الحالة الصحية للكرواتي غفارديول 0:49 دقيقة الإعلان عن تشكيلة بولندا لـ"قطر 2022™" 4:17 دقيقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الدوحة 9:08 دقيقة ساوثغيت يوجه الدعوة لجيمس ماديسون 0:49 دقيقة دعم جماهيري كبير لمنتخب كوستاريكا قبل التوجه لقطر 0:40 دقيقة بوليسيك ومكيني يتصدران قائمة المنتخب الأميركي 0:37 دقيقة مارتينيز يكشف عن قائمة المنتخب البلجيكي