الزي الذي كشف عنه خلال حفل استعراضي مستوحى من الفهد الآسيوي، الذي تبذل إيران جهوداً في سبيل حمايته من الانقراض.

وبهذه المناسبة شدد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم على أهمية تمثيل المنتخب الوطني بأفضل صورة ممكنة في الحدث المنتظر.

