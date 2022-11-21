وأكد القادري أن الحضور الجماهيري هو سلاح مهم جداً للمنتخب التونسي وكون المونديال يقام في دولة عربية هو حافز مهم جداً للمنتخب الذي يسعى لتقديم أفضل مشاركة في كأس العالم في تاريخه، شاكراً في الوقت ذاته دولة قطر على مستوى التنظيم العالي.

وعن المنتخب الدنماركي قال القادري إنه من الأفضل أوروبيا مؤكداً أن مجموعة تونس التي تضم الدنمارك وفرنسا وأستراليا هي مجموعة صعبة بالتأكيد.

وقال القادري إنه يتحمل كل المسؤولية كاملة في الاختيارات ودوره كمدرب هو الاستعداد لكل السيناريوهات، معرباً عن رضاه عن نتائج نسور قرطاج في المباريات الودية وأنها جاءت مرضية إلى حد كبير.

وختم القادري حديثه قائلاً إن منتخب تونس ليس الأضعف في المجموعة وهو قادر على منافسة الكبار.