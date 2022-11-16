القائم بالأعمال في السفارة التونسية بالدوحة يُشيد بدولة قطر من قبل beIN SPORTS November 16, 2022 11:00 1:13 دقيقة أكد نهرو العربي القائم بالأعمال في السفارة التونسية بالدوحة أن قطر قامت بعمل رائع بإنجازها عددا من المشاريع الرياضية بأعلى معايير الجودة. وأضاف القائم بالأعمال أن قطر صعّبت المهمة على الدول الأخرى التي ستستضيف كأس العالم مستقبلا. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السفارة التونسية في الدوحة -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة آخر المستجدات المرورية حول استادات كأس العالم 0:45 دقيقة تيم كاهيل يزور معسكر أستراليا في الدوحة 0:51 دقيقة سون يكمل نصاب منتخب كوريا الجنوبية 0:41 دقيقة ماني يغيب عن تشكيلة السنغال في مواجهة هولندا 1:23 دقيقة الرميحي يتحدّث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة منتخب إسبانيا يصل إلى الأردن 0:42 دقيقة بعثة منتخب الإكوادور تصل إلى قطر 1:02 دقيقة سكالوني يتحدّث عن صعوبة اختيار اللاعبين 1:13 دقيقة نهرو العربي يُشيد بدولة قطر 3:35 دقيقة عمل فني يحاكي الرياضة بأسلوب عصري