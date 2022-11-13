الفنانة التونسية لطيفة تعبر عن فخرها باحتضان قطر نهائيات كأس العالم من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:51 2:02 دقيقة عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن فخرها باحتضان أرضٍ عربية لنهائيات كأس العالم، متمنية ً التوفيق للمنتخبات العربية الأربعة المشاركة في البطولة، وجاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج ارحبو في قطر. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو