الفقرة التحكيمية لمباراة قطر والسنغال من قبل beIN SPORTS November 25, 2022 18:27 2:43 دقيقة شاهد الفقرة التحكيمية الخاصة بمباراة قطر والسنغال مع خبير التحكيم بقنواتنا جمال الغندور. مقابلات السنغال الفقرة التحكيمية كأس العالم FIFA قطر 2022™ قطر -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة هاري كاين: "واجهنا منتخبًا قويًا" 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين والمكسيك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة فرنسا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة بولندا والسعودية - التغطية الخاصة 30:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس 0:35 دقيقة مباراة تونس وأستراليا - التغطية الخاصة 1:23 دقيقة ديباي: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة" 2:45 دقيقة الولايات المتحدة تفرض التعادل على إنكلترا 31:48 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية 2:43 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة قطر والسنغال