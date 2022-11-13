الغوص ..بين الماضي و الحاضر من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:42 3:32 دقيقة الغوص .. مهنة ٌ توارثتْها الأجيال جِيلا بعد جيل مع اختلاف الهدف من ممارسة هذه المهنة، فقديما ً مارسَها الأجداد من أجل لقمة العيش واليوم أضحت رياضةً وهوايةً من أجل الحفاظ على هذا التراث العريق. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو