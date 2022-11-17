وقال طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم أن تطوّر التعافي ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

وأوضح الطبيب أن "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكان مانيه تعرّض للإصابة في الساق خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني في الثامن من نوفمبر، وحامت الشكوك حول مشاركته في كأس العالم، إلا أن المدرب أليو سيسيه استدعاه إلى القائمة رغم الإصابة.

وتشارك السنغال في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر والإكوادور وهولندا.

ويستهل المنتخب السنغالي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الهولندي يوم الاثنين المقبل على استاد الثمامة.

