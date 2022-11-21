السعادة تغمر غاريث ساوثغيت من قبل beIN SPORTS November 21, 2022 17:01 0:59 دقيقة أعرب مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت عن بالغ سعادته بفوز "الأسود الثلاثة" الباهر على منتخب إيران 6-2 اليوم الإثنين في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. في المقابل شدّد ساوثغيت على ضرورة المحافظة على نظافة الشباك في إشارة إلى استقبال شباك إنكلترا لهدفين. مقابلات المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 23:49 دقيقة رونار: "نريد أن نجعل الشعب السعودي فخوراً بنا" 4:00 دقيقة منتخب هولندا يتجاوز نظيره السنغالي بثنائية نظيفة 9:03 دقيقة سكالوني يؤكد جاهزية الأرجنتين لمواجهة السعودية 1:06 دقيقة جود بيلينغهام: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 2:05 دقيقة طارمي: "هزيمة مخيّبة لكن باب الأمل يبقى مفتوحًا" 12:09 دقيقة ميسي: "هذه النسخة خاصة بالنسبة لي" 0:59 دقيقة السعادة تغمر غاريث ساوثغيت 0:35 دقيقة مشاهدة مباراة أميركا وويلز- التغطية الخاصة 43:01 دقيقة أوتشوا يتحدث عن مشاركته الخامسة في كأس العالم 6:31 دقيقة إنكلترا تبدأ مشوارها بانتصار عريض على إيران