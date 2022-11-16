وأكدت مصادر لـ beIN SPORTS في وقت سابق أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يسعى لإنهاء الإجراءات اللازمة لتغيير جنسية أنس الزروري الرياضية من البلجيكية إلى المغربية، ليكون بديلاً للاعب مارسيليا المصاب أمين حارث في تشكيلة أسود الأطلس.

وقال الاتحاد المغربي في بيان "وجه السيّد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس الزروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنكليزي للانضمام الى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وأضاف الاتحاد المغربي "جاء توجيه الدعوة إلى أنس الزروري، بعدما تم تأهيله رسمياً مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيلتحق الزروري بمنتخبه الجديد في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس.

ويلعب الزروري (22 عاماً) في بيرنلي الإنكليزي وقد خاض 12 مباراة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى (الشامبيونشيب) مسجلاً 3 أهداف.

ومثل الزروري منتخب بلجيكا لتحت 17 سنة و18 و21 سنة لكنه لم يلعب أي مباراة لمنتخب بلجيكا الأول.