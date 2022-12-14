الركراكي يقول إنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم December 14, 2022 12:34 1:48 دقيقة أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم بعد تحقيق التأهل التاريخي، مضيفاً أنّ طريقة اللاعبين القتالية هي التي حسمت الكثير من المواقف في المباريات. مقابلات منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة المغرب وفرنسا - التغطية الخاصة 1:48 دقيقة الركراكي يقول إنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم 1:00 دقيقة سايس يؤكد أنّ إنجاز المغرب يعود لتطبيق خطة المدرب 3:02 دقيقة الركراكي وديشان.. مباراة داخل المباراة 2:20 دقيقة كتيبة وليد الركراكي تأمل الوصول إلى النهائي 3:09 دقيقة طريق الديكة وحلم معانقة الكأس للمرة الثانية تواليا 3:23 دقيقة فرنسا تطمح للتواجد في النهائي للمرة الثانية تواليا 1:45 دقيقة ماذا قال أوتامندي بعد تأهّل الأرجنتين إلى النهائي؟ 1:54 دقيقة ميسي يعبّر عن سعادته العارمة بالتأهل إلى النهائي 0:50 دقيقة فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي