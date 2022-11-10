وقال الركراكي خلال كشفه عن التشكيلة النهائية "اشتغلنا كثيراً مع الطاقم على هذه اللائحة وبالنسبة إلينا هي الأفضل للدفاع عن ألوان المنتخب".

وأضاف أنه فضل عدم عقد ندوة صحافية للإعلان عنها "كي نظل مركزين مع المجموعة"، مؤكداً عزمه على "تحقيق شيء كبير" مع المنتخب.

وضمت التشكيلة جل الأسماء الأساسية التي حملت قميص المغرب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها نجومه المحترفون في أوروبا مثل مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي والقائد رومان سايس (بشيكتاش التركي)، وحارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو وزميله في النادي الأندلسي يوسف النصيري، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث.

وشهدت التشكيلة عودة قطب دفاع وست هام يونايتد الإنكليزي نايف أكرد العائد إلى الملاعب الأسبوع قبل الماضي عقب تعافيه من الإصابة، واستدعاء لاعب وسط جانك البلجيكي الواعد بلال الخنوس (18 عاماً) للمرة الأولى.

وهنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، منير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي).

- الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (بشيكتاش التركي)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، بدر بانون (قطر القطري).

- الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عبد الحميد صابيري (سمبدوريا الإيطالي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، بلال الخنوس (جانك البلجيكي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)

- الهجوم: حكيم زياش (تشلسي الإنكليزي)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي)، أمين حارث (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، زكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الانكليزي)، عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة السعودي)، وليد شديرة (باري الإيطالي)، يوسف النصيري (إشبيلية).

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كندا وبلجيكا وكرواتيا.