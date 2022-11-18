الركراكي يؤكد على جاهزية أسود الأطلس لخوض كأس العالم من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 12:23 0:52 دقيقة أكد مدربِ المنتخب المغربي وليد الركراكي أن الجميعَ متحمسٌ وراغبٌ في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك بداية من المباراة الأولى أمام كرواتيا. مقابلات المنتخب المغربي لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة رونالدو يؤكد على جاهزيته التامة لخوض كأس العالم 1:11 دقيقة أجواء إيجابية في معسكر المنتخب البرازيلي 2:31 دقيقة المنتخب الألماني جاهز لخوض غمار "قطر 2022™" 3:11 دقيقة أجواء رائعة وفعاليات مستمرة في الدوحة 0:51 دقيقة الاتحاد الغاني يكرم نجم منتخب النجوم السوداء آيو 0:52 دقيقة الركراكي يؤكد على جاهزية منتخب أسود الأطلس 1:01 دقيقة المنتخبُ المغربي يصل مكتمل الصفوف إلى الدوحة 8:52 دقيقة منتخب كرواتيا يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة 0:26 دقيقة بعثة المنتخب الياباني تحط الرحال في الدوحة 0:25 دقيقة البرتغال تنهي استعداداتها بفوز عريض على نيجيريا