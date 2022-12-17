الركراكي: قاتلنا في المباريات الـ7 وبإذن الله نعود أقوى من قبل beIN SPORTS December 17, 2022 18:29 1:31 دقيقة عبر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن فخره بخوض أسود الأطلس للمباريات الـ7 في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ووعد الجماهير أن يتعلم من هذه المشاركة التاريخية ويعود المنتخب أقوى بعد 4 سنوات. منتخب كرواتيا منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة تصريح مؤثر من بدر بانون 1:31 دقيقة الركراكي: قاتلنا في المباريات الـ7 3:49 دقيقة تتويج المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث 4:45 دقيقة المنتخب الكرواتي يحرز المركز الثالث في كأس العالم 1:43 دقيقة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني 17:50 دقيقة سكالوني يؤكد أن منتخب فرنسا لا يعتمد على مبابي فقط 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين وفرنسا - التغطية الخاصة 9:41 دقيقة ديشان: "مستعدون لأي سيناريو أمام الأرجنتين" 1:09 دقيقة مو فرح يشيد بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ 2:27 دقيقة كالديرون مندهش من التنظيم وينتقد من روّج للشائعات