سال الذي حرص على متابعة تطورات إصابة ماني قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، تمنى في تغريدة على صفحته في تويتر الشفاء العاجل والحظ السعيد لماني، مشدداً على أن الصحة تأتي في المقام الأول، ومؤكداً أن أسد التيرانغا سيعود أقوى.