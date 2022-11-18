سال الذي حرص على متابعة تطورات إصابة ماني قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، تمنى في تغريدة على صفحته في تويتر الشفاء العاجل والحظ السعيد لماني، مشدداً على أن الصحة تأتي في المقام الأول، ومؤكداً أن أسد التيرانغا سيعود أقوى.
سال الذي حرص على متابعة تطورات إصابة ماني قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، تمنى في تغريدة على صفحته في تويتر الشفاء العاجل والحظ السعيد لماني، مشدداً على أن الصحة تأتي في المقام الأول، ومؤكداً أن أسد التيرانغا سيعود أقوى.
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