الخطيب: كأس العالم في بلد عربي حلم تحقق لكل العرب من قبل beIN SPORTS November 6, 2022 13:39 12:20 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أكد نجم الكرة السورية السابق ومدرب الفحيحيل الكويتي حاليا فراس الخطيب أن تنظيم كأس العالم في بلد عربي هو حلمٌ تحقق لكل العرب. مقابلات فراس الخطيب كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة بانيايا يتوج ببطولة العالم للموتو جي بي 4:07 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته 0:35 دقيقة لوس أنجليس أف سي يفوز بلقب الدوري الأمريكي 2:20 دقيقة أرسنال يحسم ديربي لندن ويستعيد الصدارة 0:35 دقيقة بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد ضد فاييكانو 0:27 دقيقة تأمين بحري لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة عرض جوي مشترك في كورنيش الدوحة والخليج الغربي 12:20 دقيقة الخطيب: كأس العالم في بلد عربي حلم تحقق لكل العرب 2:05 دقيقة منتخب السعودية يختتم استعداداته لمواجهة آيسلندا 1:50 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر ستكون الأفضل