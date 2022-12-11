قبل مواجهة المنتخب الإنكليزي ونظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت الجماهير الإنكليزية تمني النفس بمواصلة حلم التتويج بالكأس التي غابت عن خزينة الأسود الثلاثة منذ نسخة ستة وستين، إلا أن الهزيمة وتوديع المنافسة أدت لإحباط كبير في صفوف الإنكليز.
الخسارة أمام فرنسا أحبطت الجماهير الإنكليزية
قبل مواجهة المنتخب الإنكليزي ونظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت الجماهير الإنكليزية تمني النفس بمواصلة حلم التتويج بالكأس التي غابت عن خزينة الأسود الثلاثة منذ نسخة ستة وستين، إلا أن الهزيمة وتوديع المنافسة أدت لإحباط كبير في صفوف الإنكليز.
تقارير إخبارية منتخب إنكلترا كأس العالم FIFA قطر 2022™