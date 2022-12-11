قبل مواجهة المنتخب الإنكليزي ونظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت الجماهير الإنكليزية تمني النفس بمواصلة حلم التتويج بالكأس التي غابت عن خزينة الأسود الثلاثة منذ نسخة ستة وستين، إلا أن الهزيمة وتوديع المنافسة أدت لإحباط كبير في صفوف الإنكليز.

