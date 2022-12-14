الحالات التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب من قبل beIN SPORTS December 14, 2022 22:41 3:05 دقيقة شاهد الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب فرنسا منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة الرئيس الفرنسي ماكرون فخور بمنتخب بلاده 3:05 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب 1:31 دقيقة وليد الركراكي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 4:40 دقيقة فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي 1:21 دقيقة تشيفرين: "قطر 2022™ نسخة مونديالية استثنائية" 1:43 دقيقة ماذا قال إنفانتينو قبل مواجهة فرنسا والمغرب ؟ 1:48 دقيقة الركراكي يقول إنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم 1:00 دقيقة سايس يؤكد أنّ إنجاز المغرب يعود لتطبيق خطة المدرب 3:02 دقيقة الركراكي وديشان.. مباراة داخل المباراة 2:20 دقيقة كتيبة وليد الركراكي تأمل الوصول إلى النهائي