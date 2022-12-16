الجماهير الفرنسية متفائلة بقدرة الديوك على التتويج بالنجمة الثالثة من قبل beIN SPORTS December 16, 2022 21:31 3:29 دقيقة التفاؤل يسود أجواء الجماهير الفرنسية قبل خوض "الديوك" لنهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام الأرجنتين الأحد على استاد لوسيل. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة الجماهير الفرنسية متفائلة بقدرة الديوك على التتويج 4:36 دقيقة ميسي ومبابي يتنافسان على المجد في قطر 16:20 دقيقة شاهد ما قاله ديمبلي عن ليونيل ميسي؟ 0:35 دقيقة مباراة المغرب وكرواتيا - التغطية الخاصة 19:34 دقيقة المؤتمر الصحفي لكرواتيا قبل مواجهة المغرب 52:37 دقيقة إنفانتينو: قطر 2022™ هي أنجح نسخة من كأس العالم 12:55 دقيقة المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة كرواتيا 2:58 دقيقة إنجاز المغرب قصة نجاح كروي غيرِ مسبوق 2:10 دقيقة الحاج ديوف يشيد بمنتخب المغرب 4:58 دقيقة كل الأضواء على ميسي ومبابي قبل النهائي الحلم