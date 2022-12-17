التفاؤل يسود أجواء الشارع الرياضي المغربي من قبل beIN SPORTS December 17, 2022 11:23 3:27 دقيقة أثنت الأوساط الصحفية والرياضية في المغرب على كتيبة وليد الركراكي وأبدت تفاؤلها بشأن مستقبل منتخب أسود الأطلس لكنها دعت في الوقت نفسه إلى الاستثمار الجيد بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة كرواتيا (1) / (1) المغرب - التغطية الخاصة 1:43 دقيقة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني 17:50 دقيقة سكالوني يؤكد أن منتخب فرنسا لا يعتمد على مبابي فقط 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين وفرنسا - التغطية الخاصة 9:41 دقيقة ديشان: "مستعدون لأي سيناريو أمام الأرجنتين" 1:09 دقيقة مو فرح يشيد بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ 2:27 دقيقة كالديرون مندهش من التنظيم وينتقد من روّج للشائعات 0:53 دقيقة كارلوس: فرنسا والأرجنتين استحقا التأهل إلى النهائي 2:58 دقيقة ندوة بالدوحة تناقش موضوع المساواة في كرة القدم 2:15 دقيقة مارتشينياك فخور بقيادة نهائي قطر 2022™