وسجّل للفائز كل من كريستيانو رونالدو (65 من ركلة جزاء) وجواو فيليكس (78) ورافاييل لياو (80).

في المقابل بصم أندري أيو (73) وأوصمان بوكاري (89) على هدفي الخاسر.

وتضم المجموعة الثامنة أوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا (0-0)، ليتصدر "سيليساو" أوروبا الترتيب بثلاث نقاط.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | البرتغال (3-2) غانا

الدقيقة 89: أوصمان بوكاري يذلّل الفارق للبلاك ستارز من رأسية متقنة (3-2).

الدقيقة 80: رافاييل لياو يزيد من متاعب غانا بهدف ثالث (3-1).

الدقيقة 78: جواو فيليكس يعيد الأسبقية للمنتخب البرتغالي (2-1).

الدقيقة 73: غانا تعادل الكفّة بأقدام أندري أيو (1-1). هدف سيشعل اللقاء من جديد !

رونالدو يصبح أول لاعب يسجّل في 5 نسخ من كأس العالم.

انطلاقة جديدة للقاء !

الدقيقة 65: رونالدو يبصم على أول أهداف المواجهة من علامة الجزاء ويمنح البرتغال التقدّم (1-0) أمام غانا.

الدقيقة 63: الحكم الأميركي إسماعيل الفتح يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة البرتغال بعد تدخل من قدوس على رونالدو داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 55: تسديدة قوية من محمد قدوس مرّت بجانب مرمى حارس البرتغال ديوغو كوستا.

بداية الشوط الثاني شبيهة بالفترة الأولى، اندفاع برتغالي نحو الهجوم وتكتّل دفاعي غاني.

بداية الشوط الثاني | البرتغال (0-0) غانا

نهاية الشوط الأول | البرتغال (0-0) غانا

تعادل عادل بين المنتخب البرتغالي ونظيره الغاني في الشوط الأول في ظل ما قدّمه الطرفان.

لا فرص حقيقية للتسجيل تذكر ! الاندفاع البدني سيّد الموقف.

الدقيقة 31: هدف ملغى لرونالدو بعد ارتكابه خطأ على مدافع غانا ألكسندر دجيكو.

اللعب منحصر في وسط الميدان. المواجهة باتت متكافئة لأبعد الحدود.

أندري أيو وإنياكي ويليامس يقومان بدور تكتيكي ملفت من خلال منع تقدّم ظهيري البرتغال لصنع التفوّق العددي.

منتخب "البلاك ستارز" يدخل شيئًا فشيئًا في أجواء المواجهة.

غانا تلعب بذكاء في انتظار حبك هجمات عكسية خاطفة.

أفضلية واضحة للمنتخب البرتغالي الساعي لنيل الأسبقية مبكّرًا.

الدقيقة 13: رأسية من رونالدو كادت تعلن افتتاح النتيجة للبرتغال.

الدقيقة 10: أولى فرص اللقاء من انفراد للنجم كريستيانو رونالدو بحارس مرمى غانا لاورنس آتي الذي استأسد وحوّل الكرة للركنية.

لا فرص تذكر إلى حدود الدقيقة التاسعة.

أجواء حماسية في استاد 974 في انتظار دخول المنتخبين في صلب الموضوع.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الدولي الأميركي إسماعيل الفتح حكمًا للمواجهة المرتقبة.

استاد 974 مسرحًا لمباراة البرتغال وغانا.

تشكيلتا البرتغال وغانا