البرازيلي إيفرتون ريبيرو يخطف الأنظار من قبل beIN SPORTS November 9, 2022 19:24 2:14 دقيقة شكّل استدعاء إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنغو لقائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ تتويجاً لمسيرته مع ناديه لا سيما خلال الموسم الأخير. مقابلات المنتخب البرازيلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ إيفرتون ريبيرو -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو 2:14 دقيقة البرازيلي إيفرتون ريبيرو يخطف الأنظار 0:44 دقيقة ليفا فخور بالحذاء الذهبي ولا ينسى رفاقه القدامى 0:40 دقيقة مدرب كرواتيا متفائل بمسار منتخب بلاده في المونديال 0:51 دقيقة رسالة مؤثرة من فيرمينو بعد استبعاده عن المنتخب 0:51 دقيقة الكشف عن زي المنتخب الإيراني 0:48 دقيقة بايرن يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه 0:42 دقيقة ريس جيمس يعلن غيابه عن منتخب إنكلترا 0:41 دقيقة سون يعلن مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة تشافي معجب بطريقة إنريكي