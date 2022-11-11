ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي على تويتر عن الأسماء التي اختارها رونار من خلال فيديو تحفيزي للمدرب الفرنسي.

26 صقرًا 🦅

يحلقون في سماء المونديال 💚 pic.twitter.com/kzgmQsB5s2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

ولم تشهد قائمة منتخب السعودية مفاجآت كبيرة في ظل تواجد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني والعديد من نجوم الأخضر.

وستلعب السعودية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وهنا التشكيلة الرسمية:

- لحراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الاهلي) ونواف العقيدي (النصر)

- للدفاع: سلطان الغنام وعبد الاله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب)

- للوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي(الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها)

- للهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب)

