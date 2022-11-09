وكما كان متوقعا جاء النجم لوكا مودريتش على رأس القائمة التي ضمت عدداً من الوجوه المألوفة التي شاركت في النسخة الماضية من البطولة، والتي حصل فيها المنتخب الكرواتي على المركز الثاني خلف فرنسا، على غرار المدافع ديان لوفرين إضافة إلى ثنائي الوسط ماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وكذلك الجناح إيفان بيريشيتش، فيما سيقود الهجوم أندري كراماريتش.

