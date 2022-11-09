الإعلان عن قائمة سويسرا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 9, 2022 12:51 0:40 دقيقة تم الكشف اليوم الأربعاء عن اللائحة النهائية للمنتخب السويسري الذي يتأهب لخوض غمار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. Unsere 26 Spieler für die WM Nos 26 joueurs pour la Coupe du Monde I nostri 26 giocatori per il Mondiale Noss 26 giuveders per la WM@FIFAWorldCup #squad #aufgebot #sélection #convocazione#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/hqja5jsKvw — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 9, 2022 تقارير إخبارية المنتخب السويسري كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة رسالة مؤثرة من فيرمينو بعد استبعاده عن المنتخب 0:51 دقيقة الكشف عن زي المنتخب الإيراني 0:48 دقيقة بايرن يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه 0:42 دقيقة ريس جيمس يعلن غيابه عن منتخب إنكلترا 0:41 دقيقة سون يعلن مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة تشافي معجب بطريقة إنريكي 0:47 دقيقة تقارير: إبعاد ريس جيمس من قائمة منتخب إنكلترا 0:33 دقيقة ريتشاردس يعلن غيابه عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:41 دقيقة ديشان سيعلن قائمة فرنسا مساء اليوم 0:38 دقيقة المنتخب المكسيكي يواصل تحضيراته لكأس العالم