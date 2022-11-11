الإعلان عن قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 11, 2022 14:25 0:33 دقيقة أعلن اليوم الجمعة عن القائمة النهائية للمنتخب الصربي الذي يـتأهب للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™. وشهدت القائمة دعوة كل من ألكسندر ميتروفيتش ولوكا يوفيتش ودوشان فلاهوفيتش ودوشان تاديتش. OFFICIAL! Serbia's 26 man squad for the World Cup. 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/ZsVRCcR0fK — Serbian Football (@SerbianFooty) November 11, 2022 تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الصربي -آخر الفيديوهات 6:25 دقيقة بوروسيا دورتموند يتلقى خسارة جديدة ورامي يتألق 0:37 دقيقة تأهل المنتخب الصيني إلى كأس العالم لكرة السلة 0:47 دقيقة الكشف عن قائمة السعودية المشاركة في قطر 2022™ 1:56 دقيقة الإعلان عن تشكيلة المنتخب القطري لكأس العالم FIFA™ 1:10 دقيقة ميسي يتصدّر قائمة الأرجنتين لكأس العالم FIFA™ 0:33 دقيقة قائمة المنتخب الصربي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:36 دقيقة قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:43 دقيقة فان خال يعلن قائمة هولندا لـ"قطر 2022™" 9:02 دقيقة الفنانة نانسي عجرم في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة مانيه ضمن قائمة السنغال النهائية لـ" قطر 2022™"