ورفع منتخب الأرجنتين الذي ضرب موعداً مع نظيره الأسترالي في ثمن النهائي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول أمام المنتخب البولندي (4 نقاط) الثاني الذي رافقه بحلوله ثانياً بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي الذي فاز على السعودية (2-1).

وسيواجه المنتخب البولندي في ثمن النهائي المنتخب الفرنسي حامل اللقب والذي تصدّر المجموعة الرابعة رغم خسارته اليوم في الجولة الأخيرة من الدور الأول أمام نظيره التونسي.



أحداث وتفاصيل مباراة بولندا والأرجنتين - لحظة بلحظة

د 90+6 - نهاية المباراة بفوز مستحق للأرجنتين بهدفين نظيفين سجلهما ماك أليستر (46) وألافاريز (67).

د 90 +3 - محاولات للأرجنتين داخل منطقة الجزاء على الناحية اليسرى والدفاع البولندي يبعد الكرة عن خط المرمى!

د 90 - الحكم احتسب 6 دقائق وقتاً بديلاً للضائع.

د 86 - البديل الأرجنتيني لوتارو مارتيميز يتوغل داخل المنطقة البولندية ويسدد ! لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر للحارس تشيزني!

د 73 - كرة بينية جميلة جداً من ميسي إلى ألفاريز الذي يتقدم بسرعة ويسدد لكن الكرة تمر بجوار المرمى!!

د 67 - الهدف الثاني للأرجنتين !! إنزو فيرنانديز يمرر الكرة إلى خوليو ألفاريز الذي يروضها قبل أن يطلقها قوية جداً في المرمى البولندي!! هدف مستحق للمنتخب الأرجنتيني!

د 85 - البديل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ينفرد بالحارس البولندي لكنه يفشل في اللمسة الأخيرة والكرة تمر بجانب القائم الأيسر! المنتخب البولندي لم يفعل أي شيء في هذه المباراة!

- روبيرت ليفاندوفسكي غائب تماماً والمنتخب البولندي لم ينجح في التسديد بين الخشبات الثلاث منذ انطلاق المباراة.

د 60 - عرضية من ميسي إلى ماك كاليستر أمام المرمى الذي يصوّب لكن تشيزني يسيطر على الكرة بسهولة.

د 59 - ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين يدفع بلياندرو باريديس مكان أنخيل دي ماريا وبنيكولاس تاليافيكو مكان ماركوس أكونيا.

د 47 - هدف للأرجنتين!!!!!!!!!! أليكسيس ماك أليستير يخدع تشيزني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية زاحفة ومتقنة من مولينا!!! الهدف الأول لماك أليستير في مباراته الدولية العاشرة.

د 46 - انطلاق الشوط الثاني في استاد 974.

د 45+3 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. سيطرة مطلقة لميسي ورفاقه وفرص كثيرة لكن تشيزني كان نجم هذا الشوط وجنّب فريقه أهدافاً محققة. هل سيحرم الأرجنتين من الفوز الليلة أو أن لميسي رأي آخر؟

د 43 - هجمات أرجنتينية مستمرة على المرمى البولندي وتشيزني يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة ألفاريز!!!!

د 38 - ميسي ينبري لركلة الجزاء ويسدد بقوة بقدمه اليسرى ولكن تشيزني يبدع في التصدي !!!!!!!!!!! السد المنيع للمرمى البولندي!!

د 37 - الحكم يعود لتقنية الـ،"فار" ويحتسب ركلة جزاء للأرجنتين محتسباً خطأ من الحارس على ميسي.

د 35 - كرة بالعمق إلى خوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء الذي يسدد والحارس البولندي يتصدى مجدداً !!!! يا لها من مباراة لتشيزني!

د 33 - ركنية مخادعة من أنخيل دي ماريا بقدمه اليسرى إلى المرمى البولندي مباشرة وتشيزني يبعد الكرة ببراعة!!! الأرجنتين تقترب من افتتاح التسجيل.

د 28 - أكونيا يطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يطير لها الحارس تشيزني لكنها تمر بجوار المرمى!!! المنتخب البولندي ينجو مجدداً من هدف أرجنتيني.

- ميسي يخوض أمام بولندا مباراته رقم 22 مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم ليتخطى الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا (21).

د 17 - كرة رائعة من ميسي إلى ماركوس أكونيا داخل منطقة الجزاء والأخير يسدد الكرة عالياً فوق المرمى!!!! سيطرة أرجنتينية مطلقة على المباراة حتى الآن.

د 11- ميسي يتوغل من الناحية اليسرى ويسدد بقوة على المرمى البولندي! ولكن الحارس يبعد الكرة ببراعة!! فرصة خطيرة جداً لمنتخب التانغو!

د 7 - أولى المحاولات في المباراة لليونيل ميسي وتصويبة من خارج منطقة الجزاء سهلة للحارس فويتشيك تشيزني.

د 1 - الحكم الهولندي داني ماكيلي يطلق صافرة انطلاق المباراة المصيرية بين بولندا والأرجنتين على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598017717235339264?s=20&t=qbWhF_GXba2DA7ZGo4ON_g