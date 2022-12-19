الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم من قبل beIN SPORTS December 19, 2022 18:28 1:21 دقيقة تنتظر العاصمة الأرجنتينية بشغف كبير وصولَ بعثةِ المنتخب بعد تتويجها بكأس العالم FIFA قطر 2022™هذا وتواصلت الاحتفالاتُ في عموم الأرجنتين حيث شهدت بوينس آيرس صخَباً دام حتى ساعاتِ الصباح احتفالا بتتويج التانغو باللقب الثالث لكأس العالم. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع 1:49 دقيقة الجماهير الكرواتية تحتفي بإنجاز منتخبها 1:21 دقيقة الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم 0:46 دقيقة الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي 2:25 دقيقة الصحافة الدولية تحتفل بميسي وتواسي مبابي 1:21 دقيقة الشيخ جوعان يسلّم كرة استضافة كأس العالم 2026 2:05 دقيقة مسيرة احتفالية مميزة للمنتخب الأرجنتيني بطل العالم 2:33 دقيقة إنفانتينو: ما حققه ميسي استثنائي وخارج نطاق الوصف 3:38 دقيقة ناصر غانم الخليفي يؤكد فخره بما قدمته دولة قطر