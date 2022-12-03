احتفل ليونيل ميسي بمباراته الألفية بأفضل طريقة ممكنة عندما ساعد الأرجنتين على تجاوز أستراليا 2-1 اليوم السبت في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل ميسي (35) لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم في مباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخب.

وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح لحارس أستراليا رايان ليؤمن فوز الأرجنتين (57).

وجاء هدف أستراليا الوحيد من تسديدة غودوين التي ارتطمت بفرنانديز وتحولت إلى مرمى الأرجنتين (77).

وستواجه الأرجنتين في ربع النهائي منافستها هولندا التي تجاوزت أميركا 3-1 اليوم أيضاً.

1000 - Against Australia, Lionel Messi will make his 1,000th appearance for Argentina, Barcelona and Paris Saint-Germain. To date he has 788 goals and 338 assists (1,126 goals + assists). Legend. pic.twitter.com/cCdnk9Ua4j — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2022

مباراة الأرجنتين وأستراليا - التغطية الخاصة

دق 90+7: مارتينيز ينقذ الأرجنتين من هدف التعديل القاتل في اللحظات الأخيرة.

دق 90+5: عدة فرص خطيرة للأرجنتين لحسم المباراة والحظ يساند أستراليا.

دق 90+3: ميسي يخترق منطقة جزاء أستراليا ويسدد كرة جميلة تمر بجانب المرمى.

سبع دقائق وقت بدل ضائع والنتيجة 2-1 لصالح الأرجنتين.

ميسي يصبح ثاني الهدافين التاريخيين للأرجنتين في كأس العالم بتسعة أهداف متجاوزاً مارادونا ومتخلفاً بفارق هدف عن باتيستوتا.

دق 89: مارتينيز يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة مميزة من ميسي.

دق 88: لاوتارو مارتينيز كاد يسجل الثالث لكن كرته تمر بسلام على مرمى أستراليا.

دق 81: فرصتان لأستراليا خلال دقيقة واحدة والأرجنتين تنجو من التعادل.

هدف دق 77: غودوين يسدد كرة قوية ترتطم بفرنانديز وتتحول إلى مرمى الأرجنتين.

دق 73: بطء لاوتارو مارتينيز يفوّت على الأرجنتين فرصة إضافة الهدف الثالث.

أكثر من فرصة خطيرة للأرجنتين مع بقاء 25 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

هدف دق 57: ألفاريز يستغل خطأ فادحاً من رايان ويضيف الهدف الثاني.

دق 53: أوتاميندي كاد يتسبب بهدف لكن دوكي يصل متأخراً للكرة.

دق 50: ميسي حاول تسجيل الهدف الثاني لكن كرته ترتطم بالدفاع قبل أن يمسكها رايان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

دقيقتان كوقت بدل ضائع والمنتخب الأسترالي يحاول خطف هدف.

هدف دق 35: ميسي يتمكن من فك شيفرة الدفاع الأسترالي ويهدي الأرجنتين هدف التقدم.

نصف ساعة دون وجود أي تسديدة على المرمى من الجانبين!

انتصاف الشوط الأول والتعادل السلبي بلا أهداف مستمر.

دق 19: عزيز يخترق منطقة جزاء الأرجنتين لكن الكرة تتجاوز الخط وتتحول لركلة مرمى.

دق 17: غوميز حاول إيجاد حل للتمركز الأسترالي الجيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تأتي بعيدة عن المرمى.

ربع ساعة على انطلاق المباراة وأفضلية الأرجنتين تقتصر على السيطرة فقط.

ميسي يخوض مباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترفية مع الأندية والمنتخب.

مرور خمس دقائق والمنتخب الاسترالي يلعب بلا رهبة.

انطلاق صافرة البداية.

التشكيلة الرسمية - الأرجنتين وأستراليا