افتتاح مشروع جزيرة المها الترفيهي وسط أجواء احتفالية من قبل beIN SPORTS November 15, 2022 12:07 2:22 دقيقة اُعلن رسمياً عن افتتاح مشروع جزيرة المها الترفيهي وسط أجواء احتفالية وكرنفالية استعداداً لاستضافة زوار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ جزيرة المها -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مونديال 2022: تجهيزات وابتكارات غير مسبوقة في قطر 0:26 دقيقة صورة تذكارية لمنتخب فرنسا قبل سفره إلى الدوحة 2:22 دقيقة افتتاح مشروع جزيرة المها الترفيهي 1:03 دقيقة روبليف يحسم المواجهة ضد دانييل ميدفيديف 0:46 دقيقة تغيير ملعب مباراة السعودية وكرواتيا 0:36 دقيقة نادي مانشستر يونايتد يردّ على كريستيانو رونالدو 0:56 دقيقة راشد عبد الله: "قطر 2022™ ستكون الأفضل في التاريخ" 1:27 دقيقة حجي فخور بتنظيم قطر ويتمنى كل التوفيق لأسود الأطلس 1:14 دقيقة نجوم عالميون ينضمون لحملة "كرة القدم توحد العالم" 2:34 دقيقة غياب كانتي.. ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي