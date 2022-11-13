افتتاح المعرض الذي تنظمه القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة ميلانو من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:36 2:08 دقيقة تم افتتاحُ المعرض الخاص الذي تنظمه القنصلية العامة لدولةِ قطر في مدينة ميلانو والذي سيستمرُ طوال أيام كأس العالم لمواكبةِ فعالياتِ كلِ المباريات. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو