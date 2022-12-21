اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 13:34 1:43 دقيقة بعد يوم من الاحتفال التاريخي بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم، شهدت العاصمة بوينس آيرس اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة أدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص. تقارير إخبارية منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" 2:55 دقيقة 4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم 1:43 دقيقة اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™