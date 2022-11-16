وكان منتخب الديكة وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى قطر مدججاً بعدد من نجومه الكبار على غرار أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأملُه بلوغُ الأدوار النهائية من البطولة رغم وجود بعض الغيابات الوازنة بسبب الإصابة على غرار بول بوغبا وكريستوفر نكونكو ونغولو كانتي.

