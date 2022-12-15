ارتفاع القيمة السوقية لبعض نجوم كأس العالم FIFA قطر 2022™ December 15, 2022 11:27 3:39 دقيقة ارتفعت القيمة السوقية لعدة لاعبين، أبرزهم المغربيان سفيان مرابط وعز الدين أوناحي فيما انخفضت قيمة لاعبين آخرين في سوق الانتقالات على غرار الكرواتي غفارديول. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ عز الدين أوناحي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني" 3:39 دقيقة ارتفاع القيمة السوقية لبعض نجوم قطر 2022™ 2:53 دقيقة كيف تحولت براحة الجنوب في قطر إلى حي أرجنتيني 0:51 دقيقة بونو: نشكر جماهيرنا ونأمل إفراحهم بالمركز الثالث 0:35 دقيقة ديشان يرفض الإجابة عن سؤال بشأن بنزيمة 4:40 دقيقة إنجاز المغرب الفريد.... حين يغدو الإلهام لقباً 3:57 دقيقة ماكرون فخور بمنتخب بلاده ويشيد بتنظيم دولة قطر 3:05 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب 1:31 دقيقة وليد الركراكي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 4:40 دقيقة فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي