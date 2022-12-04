وتناوب كل من جوردان هندرسون (38) وهاري كاين (45+3) وبوكايو ساكا (57) على تسجيل الأهداف.

ولا تزال إنكلترا تسعى لنيل لقب عالمي ثانٍ منذ أن حققت الأول على أرضها في تسخة 1966، بينما انتهى مشوارها عند نصف النهائي مرتين في 1990 و2018

وحرمت إنكلترا بطلت إفريقيا التي غاب عن قائدها ونجمها ساديو ماني بسبب الإصابة من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 2002، عندما حققت الإنجاز بقيادة مدربه الحالي أليو سيسيه.

أحداث المباراة لحظة بلحظة

د 90+4 - نهاية المباراة بفوز إنكلترا بثلاثة أهداف دون رد وتأهلها إلى ربع النهائي حيث ستواجه فرنسا حاملة اللقب والتي أقصت في وقت سابق من اليوم بولندا بالفوز عليها 3-1.

د 90 - الحكم يحتسب 4 دقائق وقتاً بديلاً للضائع.

د 80 - الأهداف الثلاثة للمنتخب الإنكليزي أحبطت عزيمة لاعبي السنغال الذين انكفأوا وفقدوا القدرة على بناء أي هجمة. رجال المدرب غاريث ساوثغيت بدأوا يفكرون من الآن بمواجهة الديوك في ربع النهائي.

د 65 - ماركوس راشفورد يحل بدلاً من ساكا وجاك غريليتش مكان فودن.

د 57 - بوكايو ساكا يضيف الهدف الثالث لإنكلترا و الثالث له في البطولة !!! فودين يعكس الكرة من الجانب الأيسر إلى ساكا الذي يضعها بكل سهولة في الشباك السنغالية!

د 56 - هاري كاين يسدد من بعيد وميندي يتصدى ولكن الكرة كادت أن تخدعه وتدخل المرمى!

- مدرب السنغال أليو سيسيه أجرى 3 تبديلات في صفوف فريقه.

- انطلاق الشوط الثاني.

د 45+4 - نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإنكليزي بهدفين مقابل هدف. المهمة لن تكون سهلة على السنغال في الشوط الثاني.

- هدف كاين في مرمى السنغال هو الحادي عشر له في البطولات الكبرى (7 في كأس العالم و4 في اليورو) متخطياً غاري لينيكر (10 أهداف).

د 45+3 - هاري كاين يضيف الهدف الثاني!!! مرتدة إنكليزية سريعة يقودها بيلينغهام الذي يمرر الكرة إلى فودن الذي بدوره ينقلها إلى كاين والأخير يطلقها قوية بقدمه اليمنى يعجز عنها تماماً الحارس السنغالي!!!

د 38 - هدف !!!! جوردان أندرسون يفتتح التسجيل لمنتخب الأسود الثلاثة! هاري كاين يمرر الكرة على الجانب الأيسر إلى جود بيلينغهام الذي يعكسها عرضية زاحفة حيث جوردان هندرسون والأخير يتابعها بقدمه اليسرى في شباك الحارس إدوار ميندي!!!!

د 32 - ديا بمواجهة بيكفورد مجدداً ويصوّب بقوّة رغم تدخل الدفاع لكن الحارس الإنكليزي ينقذ الموقف!! كادت السنغال أن تصعق إنكلترا بهدف السبق!

د 22 - كرة خطرة جداً للمنتخب السنغالي بعد أن تلقى بولايي ديا الكرة وهو على مقربة من الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد وسدد لكن الكرة تحولت من ستونز، ووصلت إلى سار الذي سددها فوق المرمى!

د 16 - نسبة سيطرة إنكلترا على الكرة بلغت 69% بعد مرور حوالي ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول.

د 12 - كرة عرضية من هاري كاين من الناحية اليسرى أمام المرمى ولكن ساكا يتأخر في الوصول إلى الكرة.

د 10 - المنتخب الإنكليزي هو الأفضل في الدقائق العشر الأولى من المواجهة ومحاولات للاختراق من الجانبين ولكن الفرص غائبة حتى الآن.

د 1 - الحكم السلفادوري إيفان بارتون يطلق صافرة انطلاف المباراة من استاد البيت في مدينة الخور. الفائز من هذه المباراة تنتظره مواجهة قوية في ربع النهائي مع حاملة اللقب فرنسا التي تغلبت على بولندا 3-1 في وقت سابق من اليوم.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين