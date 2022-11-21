انتصرت إنكلترا بنتيجة كبيرة على إيران 6-2 اليوم الإثنين في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتناوب على أهداف إنكلترا كل من بلينغهام (35) وساكا (43 و62) وستيرلينغ (45+1) وراشفورد (71) وغريلتش (89)، فيما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران (65 ومن ركلة جزاء 90+13).

وتصدرت إنكلترا مجموعتها مؤقتاً بثلاث نقاط قبل انطلاق مباراة أميركا وويلز المقررة اليوم الإثنين أيضاً.

مباراة إنكلترا وإيران - التفاصيل والأحداث

هدف دق 90+13: مهدي طارمي يسجل الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء.

دق 90+8: سردار أزمون يهدر فرصة الهدف الثاني وكرته ترتطم بالعارضة.

هدف دق 89: غريلتش يضع اسمه في لائحة المسجلين بإضافته الهدف السادس.

دق 84: تسديدة جديدة من راشفورد يبعدها دفاع إيران.

هدف دق 71: راشفورد يوقع على الهدف الخامس لإنكلترا بعد استغلاله سوء تغطية الدفاع الإيراني.

هدف دق 65: مهدي طارمي يباغت إنكلترا بتسديدة قوية مانحاً فريقه الهدف الأول.

هدف دق 62: ساكا يواصل التألق بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لإنكلترا.

عشر دقائق على بداية النصف الثاني والمنتخب الإنكليزي يحاول إضافة الرابع مستغلاً الاندفاع الإيراني.

انطلاق الشوط الثاني ومنتخب إيران يحاول الضغط مع اللحظات الأولى في سبيل تذليل الفارق.



- انتهاء الشوط الأول بتقدم إنكلترا بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إيران.

دق 45+10: جهانبخش يهدر أخطر فرص إيران بتسديدة أخطأت المرمى.

هدف دق 45+1: ستيرلينغ يضع لمسته بتسجيله الهدف الثالث.

هدف دق 43: ساكا يضيف الهدف الثاني لصالح إنكلترا بتسديدة قوية بعد صناعة من ماغواير.

هدف دق 35: بلينغهام يمنح التقدم لإنكلترا من ضربة رأس محكمة.

دق 32: محاولة جديدة من ماغواير وهذه المرة العارضة تحرم إنكلترا من التسجيل.

دق 30: أخطر فرص المباراة من تسديدة ماونت التي انحرفت عن المرمى.

دق 27: ساكا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

دق 25: أول إنذار أصفر في المباراة من نصيب رضا جهانبخش لاعب منتخب إيران.

دق 20: حسيني يشترك بدلاً من علي بيرانفاند حارس إيران بسبب عدم قدرة الأخير على متابعة المباراة.

دق 16: علي بيرانفاند حارس إيران يستأنف المباراة بعد تلقيه العلاج لقرابة سبع دقائق.

دق 8: ماغواير كاد يفتتح التسجيل لكن كرته ترتطم بالشباك من الخارج.

دق 3: ماغواير يطالب بركلة جزاء لصالح إنكلترا والحكم يأمر بمتابعة اللعب.

انطلاق صافرة البداية.

أجواء حماسية قبل دقائق من انطلاق المباراة التي ستجري في استاد خليفة الدولي.

التشكيلة الأساسية | إنكلترا - إيران