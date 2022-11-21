انتصرت إنكلترا بنتيجة كبيرة على إيران 6-2 اليوم الإثنين في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتناوب على أهداف إنكلترا كل من بلينغهام (35) وساكا (43 و62) وستيرلينغ (45+1) وراشفورد (71) وغريلتش (89)، فيما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران (65 ومن ركلة جزاء 90+13).
وتصدرت إنكلترا مجموعتها مؤقتاً بثلاث نقاط قبل انطلاق مباراة أميركا وويلز المقررة اليوم الإثنين أيضاً.
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مباراة إنكلترا وإيران - التفاصيل والأحداث
هدف دق 90+13: مهدي طارمي يسجل الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء.
- دق 90+8: سردار أزمون يهدر فرصة الهدف الثاني وكرته ترتطم بالعارضة.
هدف دق 89: غريلتش يضع اسمه في لائحة المسجلين بإضافته الهدف السادس.
- دق 84: تسديدة جديدة من راشفورد يبعدها دفاع إيران.
هدف دق 71: راشفورد يوقع على الهدف الخامس لإنكلترا بعد استغلاله سوء تغطية الدفاع الإيراني.
هدف دق 65: مهدي طارمي يباغت إنكلترا بتسديدة قوية مانحاً فريقه الهدف الأول.
هدف دق 62: ساكا يواصل التألق بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لإنكلترا.
- عشر دقائق على بداية النصف الثاني والمنتخب الإنكليزي يحاول إضافة الرابع مستغلاً الاندفاع الإيراني.
- انطلاق الشوط الثاني ومنتخب إيران يحاول الضغط مع اللحظات الأولى في سبيل تذليل الفارق.
- انتهاء الشوط الأول بتقدم إنكلترا بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إيران.
- دق 45+10: جهانبخش يهدر أخطر فرص إيران بتسديدة أخطأت المرمى.
هدف دق 45+1: ستيرلينغ يضع لمسته بتسجيله الهدف الثالث.
هدف دق 43: ساكا يضيف الهدف الثاني لصالح إنكلترا بتسديدة قوية بعد صناعة من ماغواير.
هدف دق 35: بلينغهام يمنح التقدم لإنكلترا من ضربة رأس محكمة.
- دق 32: محاولة جديدة من ماغواير وهذه المرة العارضة تحرم إنكلترا من التسجيل.
- دق 30: أخطر فرص المباراة من تسديدة ماونت التي انحرفت عن المرمى.
- دق 27: ساكا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.
- دق 25: أول إنذار أصفر في المباراة من نصيب رضا جهانبخش لاعب منتخب إيران.
- دق 20: حسيني يشترك بدلاً من علي بيرانفاند حارس إيران بسبب عدم قدرة الأخير على متابعة المباراة.
- دق 16: علي بيرانفاند حارس إيران يستأنف المباراة بعد تلقيه العلاج لقرابة سبع دقائق.
- دق 8: ماغواير كاد يفتتح التسجيل لكن كرته ترتطم بالشباك من الخارج.
- دق 3: ماغواير يطالب بركلة جزاء لصالح إنكلترا والحكم يأمر بمتابعة اللعب.
- انطلاق صافرة البداية.
- أجواء حماسية قبل دقائق من انطلاق المباراة التي ستجري في استاد خليفة الدولي.
التشكيلة الأساسية | إنكلترا - إيران