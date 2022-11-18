إنفانتينو يؤكد صعوبة عمل الحكام من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 17:17 1:13 دقيقة أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على صعوبة عمل الحكام نظراً لقيادتهم مباريات أهم لعبة في العالم. في الوقت نفسه شدد إنفانتينو على أن الحكام سيكونون تحت المجهر في القرارات التي سيتخذونها. تقارير إخبارية إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة المنتخب الإكوادوري يفوز على نظيره المنتخب القطري 2:07 دقيقة باخ يرى أنّ الدوحة قادرة على استضافة أولمبياد 2036 1:48 دقيقة نشيد قطر يُعزف لأول مرة في تاريخ كأس العالم 1:05 دقيقة كلمة إنفانتينو قبل المباراة الافتتاحية 29:37 دقيقة وقائع حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:34 دقيقة سمو أمير دولة قطر يفتتح كأس العالم FIFA قطر 2022™ 18:51 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الهولندي قبل مواجهة السنغال 26:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للسنغال قبل مواجهة هولندا 0:49 دقيقة غياب بنزيمة عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:31 دقيقة قطر على أهبة الاستعداد