

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي اليوم:" المونديال شهد نجاحاً على كل الأصعدة، ولم نشهد أية حالات شغب.. نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق".. مشيراً إلى أن المونديال كان فرصة للكثير من الجماهير التي حضرت إلى دولة قطر للتعرف على الثقافة العربية.

وأضاف أنّ البطولة حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث حضر 3 ملايين و270 ألف شخص المباريات في الملاعب حتى الآن، وتمّ تسجيل أكبر نسبة حضور جماهيري في البطولة في مباراة الأرجنتين والمكسيك بدور المجموعات، وكانت 88 ألفاً و966 شخصاً.

كما أشار رئيس فيفا إلى أنّ خمسة مليارات شخص في العالم شاهدوا بطولة كأس العالم، وقال إنفانتينو إنّ إيرادات البطولة بلغت 7 مليارات ونصف المليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة من المونديال (روسيا 2018).

وعن كأس العالم 2026، قال إنفانتينو إن الفيفا يريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحاً من قبل، وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول.