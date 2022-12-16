إنجاز المغرب قصة نجاح كروي غيرِ مسبوق من قبل beIN SPORTS December 16, 2022 10:51 2:58 دقيقة بلوغ منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™مثل قصة نجاح ٍ كروي غيرِ مسبوق. قصة ٌ ستكون ملهمة ً للأجيال المقبلة ليس فقط في المغرب بل في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. تقارير إخبارية منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 19:34 دقيقة المؤتمر الصحفي لكرواتيا قبل مواجهة المغرب 52:37 دقيقة إنفانتينو: قطر 2022™ هي أنجح نسخة من كأس العالم 12:55 دقيقة المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة كرواتيا 2:58 دقيقة إنجاز المغرب قصة نجاح كروي غيرِ مسبوق 2:10 دقيقة الحاج ديوف يشيد بمنتخب المغرب 4:58 دقيقة كل الأضواء على ميسي ومبابي قبل النهائي الحلم 0:40 دقيقة عبد الرحمن الجاسم حكماً لمباراة كرواتيا والمغرب 0:49 دقيقة الاتحاد البرتغالي ينهي تعاقده مع المدرب سانتوش 0:48 دقيقة البولندي مارتشينياك حكماً لمباراة الأرجنتين وفرنسا 0:59 دقيقة كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني"