وتناوب على تسجيل أهداف "لاروخا" كل من داني أولمو (11) وماركو أسينسيو (21) وفيران توريس (31 من ركلة جزاء و54) وغافي (75) وكارلوس سولير (90) وألفارو موراتا (90+3).

وبذلك تصدّرت إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان التي فاجأت ألمانيا (2-1) بعد مواجهة تاريخية اليوم أيضًا.

وستكون الموقعة بين إسبانيا وألمانيا في غاية الحماس يوم الأحد في المرحلة الثانية على أن تجمع المواجهة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها بين كوستاريكا واليابان.

أرقام من المباراة

● هذا أكبر انتصار لمنتخب إسبانيا في كأس العالم وأكبر فوز في البطولة لأي فريق منذ فوز البرتغال ضد كوريا الشمالية في 2010 بنفس النتيجة.

● هذه أثقل هزيمة في تاريخ كوستاريكا في كأس العالم. تلقى 7 أهداف في شباكه في هذه المباراة – بقدر ما تلقاه الفريق في 8 مباريات في البطولة قبل ذلك.

● سجل المنتخب الإسباني 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة في كأس العالم لثاني مرة في تاريخه ولأول مرة منذ 1934 ضد البرازيل.

● سجل المنتخب الإسباني أهداف عن طريق ضربات جزاء في كأس العالم (عدا الركلات الترجيحية) أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة (16).

● فيران توريس هو ثالث لاعب يسجل ثنائية في أول مباراة له مع منتخب إسبانيا في كأس العالم بعد خوزي إراراغوري ضد البرازيل في 1934 ودافيد فيا ضد أوكرانيا في 2006. إجمالاً شارك توريس في تسجيل 16 هدفاً في 32 مباراة مع المنتخب (سجل 15 صنع 1).

● بعد هدف أسينسيو، 50 لاعب مختلف يسجل لمنتخب إسبانيا في كأس العالم (عدا الأهداف الذاتية). سجل أسينسيو هدفه الثاني مع المنتخب في مباراته الـ 32 وأنهى سلسلة 14 مباراة دون تسجيل.

● سجل داني أولمو الهدف رقم 100 للمنتخب الإسباني في كأس العالم وهو سادس فريق يصل إلى هذا العدد بعد البرازيل (229) وألمانيا (227) والأرجنتين (138) وإيطاليا (128) وفرنسا (124).

● غافي (18عامًا و110يومًا) أصغر لاعب يسجل هدفًا في كأس العالم منذ بيليه في نهائي 1958 ضد السويد (17ع 249ي).

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | إسبانيا (7-0) كوستاريكا

الدقيقة 90+3: موراتا أبى إلاّ أن يسجّل هدفه الشخصي ويساهم في استعراض منتخب بلاده (7-0).

الدقيقة 90: سولير يوقّع الهدف السادس لإسبانيا (6-0). إنها نتيجة ثقيلة جدًّا !

"لاروخا" لا يكلّ ولا يملّ من حبك الهجمات !

الدقيقة 75: لمسة رائعة من غافي تمنح إسبانيا هدفًا في غاية الجمال بعد تمريرة ذكية من موراتا (5-0).

التغييرات الكثيرة أثّرت كثيرًا على مستوى المواجهة !

براندون أغيليرا بديلاً لسيلسو بورخيس في صفوف كوستاريكا.

المنتخب الإسباني ينتهج الهدوء تفاديًا للإرهاق والإصابات.

ماركو أسينسيو يترك مكانه لنيكولاس ويليامس.

أليخاندرو بالدي وكوكي يعوّضان جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس في تشكيلة "لاروخا".

الدقيقة 63: محاولة أولى من موراتا لم تكن موفقة.

الكولومبي لويس فيرناندو سواريز يقحم الثنائي براين رويز وألفارو زامورا بدلاً من جويسون فرانسيسكو بينيت فياغاس وأنطوني دانيال كونتريراس إنريكيز

إسبانيا في طريق مفتوح لتحقيق الفوز الأول في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

لويس إنريكي يدفع بالثنائي ألفارو موراتا وكارلوس سولير مكان كل من فيران توريس وبيدري.

الدقيقة 54: فيران توريس يبصم على هدفه الثاني في المباراة ورابع أهداف إسبانيا من مجهود فردي (4-0).

الدقيقة 53: أولمو كاد يسجّل الرابع لإسبانيا إلاّ أنّ دفاع كوستاريكا يتدخّل بنجاح.

الدقيقة 48: أسينسيو يحاول من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته علت المرمى الكوستاريكي.

كندال واسطون بديلاً لكارلوس مانويل مارتينيز كاسترو في صفوف كوستاريكا

بداية الشوط الثاني | إسبانيا (3-0) كوستاريكا

نهاية الشوط الأول | إسبانيا (3-0) كوستاريكا

الدقيقة 45+5: أسينسيو على أعتاب تسجيل الهدف الرابع لو لا تدخل الدفاع.

تراجع طفيف لرجال "اللوتشو" لويس إنريكي لاسترجاع الأنفاس.

استسلام تام للاعبي كوستاريكا واستعراض إسباني مبهر !

الدقيقة 31: فيران توريس يبصم على ثالث أهداف "لاروخا" من علامة الجزاء.

الدقيقة 30: ألبا يتحصل على ركلة جزاء !

يبدو أن المباراة تتّجه لنتيجة عريضة لمصلحة الإسبان في ظل أداء سيء لكوستاريكا العاجزة عن صنع الخطر إلى حد الآن.

الدقيقة 21: ماركو أسينسيو يضاعف النتيجة للمنتخب الإسباني بعد إنهاء جميل لتمريرة جوردي ألبا الدقيقة (2-0).

كوستاريكا تحاول حبك بعض الهجمات العكسية دون أن تقلق راحة مدافعي إسبانيا.

تقدّم مستحق لـ"لاروخا" في ظل سيطرة ميدانية واضحة وارتباك كوستاريكي غريب.

الدقيقة 11: داني أولمو يفتتح التسجيل لإسبانيا من انفراد بحارس مرمى كوستاريكا نافاس. الفضل يعود لغافي صاحب التمريرة الحاسمة الرائعة.

الدقيقة 9: تسديدة ماركو أسينسيو الخطيرة جانبت مرمى نافاس.

الطابع الكاتالوني يطغى على اللقاء، "لاروخا" يعتمد أسلوب "التيكي تاكا" لمدربه المتشبّع بهذا الفكر في فريقه السابق برشلونة.

الدقيقة 5: أولى محاولات المواجهة من نصيب إسبانيا عبر داني أولمو الذي كاد يباغت كيلور نافاس من انفراد صريح لكن كرته مرّت بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى كوستاريكا.

المنتخب الإسباني يستهل المواجهة بقوّة، استحواذ على الكرة ونزعة هجومية واضحة لرجال المدرب لويس إنريكي.

صافرة البداية

الدولي الإماراتي محمد عبد الله حسن محمد حكمًا للمواجهة المرتقبة بين إسبانيا وكوستاريكا على استاد الثمامة.

تشكيلتا إسبانيا وكوستاريكا

The line-ups for our next match 🇪🇸🇨🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022



