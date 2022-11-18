إبراهيم القاسم: "المنتخب السعودي وصل إلى مرحلة عالية من الجاهزية" من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 19:54 2:55 دقيقة قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم إن منتخبَ بلاده وصل إلى مرحلة عالية من الجاهزية، ووعد الجماهيرَ السعودية بمشاركةٍ مميزة للمنتخب في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب السعودي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 9:25 دقيقة المنتخب البرتغالي يصل الدوحة 2:55 دقيقة إبراهيم القاسم يتحدّث عن المنتخب السعودي 1:01 دقيقة يحيى جبران: " التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب" 2:18 دقيقة فرجاني ساسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:45 دقيقة المنتخب المصري يفوز ودياً على بلجيكا 0:26 دقيقة أورساتو حكماً لمباراة افتتاح كأس العالم 1:13 دقيقة إنفانتينو يؤكد صعوبة عمل الحكام 0:26 دقيقة وصول بعثة غانا إلى دولة قطر 0:31 دقيقة وصول منتخب كوستاريكا إلى الدوحة 0:47 دقيقة فان دايك: منتخب الطواحين قادر على المنافسة