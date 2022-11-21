وقال أوتشوا في مؤتمره الصحفي الذي عقد استعداداً لإقامة مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، إن جزء من مهمته أن يدعم لاعبي المكسيك الذين يسجلون مشاركتهم الأولى في نهائيات كأس العالم.

وتطرق أوتشوا للحديث عن مباراة المكسيك الأولى مؤكداً أن كل تفكير المنتخب المكسيكي منصب على مواجهة بولندا حالياً وليس الأرجنتين أو السعودية.

وتحدث حارس المنتخب المكسيكي عن حارس بولندا فويتشيك تشيزني مؤكداً أنه أسطورة واستطاع الحفاظ على مستواه العالي.

مارتينو: موجهة حاسمة

من جانبه قال خيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي إن مباراة فريقه أمام بولندا تعد حاسمة لأنها أول مباراة وبناء عليها ستتحدد مسيرة الفريق في البطولة، لذلك "فسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

وأوضح مارتينو أن منتخب الأرجنتين مرشح لتصدر المجموعة الثالثة والفوز باللقب، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب السعودي تطور كثيراً وهذا ما يجعل المجموعة الثالثة بالغة الصعوبة.

وتطرق مارتينو للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمنتخب بلاده كاشفاً اعتماده بشكل كبير على الهجمات المرتدة مؤكداً أنها ستكون مفيدة لفريقه إلا أنه رفض في الوقت ذاته الكشف عن ملامح التشكيلة التي سيخوض بها مباراته الأولى في البطولة.