أنصار منتخب الأرجنتين يستعدون للتوجه إلى قطر من قبل beIN SPORTS November 7, 2022 18:23 2:49 دقيقة تجمع مئات الأرجنتينيين الذين سينتقلون إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأسابيع القادمة لمناصرة منتخبهم الوطني خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حلم تقاسموه منذ أعوام واليوم باتوا قريبين من تحقيقه. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة كورنيش الدوحة سيضاء بفوانيس من صناعة طلاب في قطر 0:29 دقيقة بيكيه يخوض مرانه الأخيرة رغم الاعتزال 2:19 دقيقة بطولة كروية للطلاب القطريين في بريطانيا وآيرلندا 2:49 دقيقة أنصار منتخب الأرجنتين يستعدون للتوجه إلى قطر 0:33 دقيقة فيرمينو يغيب عن البرازيل في قطر 2022™ 0:43 دقيقة مواصلة العمل لاستضافة أول بطولة خالية من النفايات 0:46 دقيقة ريال مدريد لاستعادة الصدارة من بوابة رايو فاليكانو 0:33 دقيقة مواجهات متوازنة في قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي 2:27 دقيقة بوتراغينيو: مواجهة كبرى بين فريقين عريقين 0:40 دقيقة برشلونة يلاقي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي