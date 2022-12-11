أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك الحاضرين في استـاد الثّمامة فرحة تأهل المنتخب المغربي من قبل beIN SPORTS December 11, 2022 20:38 1:13 دقيقة شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرحة تحقيق المنتخب المغربي تأهّلاً تاريخياً إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع المشجّعين الذين تواجدوا في استـاد الثّمامة. تقارير إخبارية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة فرحة عارمة في المغرب بعد الإنجاز التاريخي 3:01 دقيقة الخسارة أمام فرنسا أحبطت الجماهير الإنكليزية 1:13 دقيقة أمير دولة قطر يشارك الحاضرين فرحة تأهل المغرب 4:13 دقيقة معرضٌ للصور والفيديوهات في الدوحة تكريماً لبيليه 0:57 دقيقة رونالدو حزين على الخروج ويشكر البرتغال وقطر 1:32 دقيقة ارتقاء النصيري بلغ 2.78 م لتسجيل الهدف الأغلى 1:09 دقيقة الكشف عن "الحلم" كرة نصف النهائي والنهائي 1:21 دقيقة تشواميني: "واجهنا منتخباً قوياً" 2:05 دقيقة ديشان: "تفوقنا تكتيكياً" 1:38 دقيقة جيرو: "إنه أمر استثنائي"