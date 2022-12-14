وكان الشك يحوم حيال مشاركة القائد سايس في مباراة اليوم عقب إصابته في الفخذ الأيسر في المباراة التاريخية بربع النهائي ضد البرتغال (1-صفر) السبت الماضي، حيث اضطر إلى ترك مكانه لأشرف داري في الدقيقة 57.

ومن جهته، غاب قطب دفاع وست هام يونايتد الإنكليزي أكرد عن المباراة الأخيرة ضد البرتغال ولم يتواجد اسمه ضمن التشكيلة بسبب إصابة تعرض لها ضد إسبانيا في ثمن النهائي.

وغاب أكرد عن الدقائق الـ15 الأولى التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، في خدعة من المدرب الركراكي لمنافسه.

كما عاد مدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب المرض.

ودفع الركراكي بقطب دفاع بلد الوليد جواد الياميق أساسياً على حساب لاعب وسط ستاندار لياج البلجيكي سليم أملاح من أجل نهج خطة 5-3-2.

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة مشواره الرائع في البطولة وبلوغ المباراة النهائية لكتابة تاريخ جديد بأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز بعدما فعلها أيضا ببلوغه دور الأربعة.

في المقابل أجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان تبديلين على تشكيلته الفائزة على إنكلترا (2-1) في ربع النهائي، فغاب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو عن تشكيلة الزرق بسبب الإصابة، ولعب مكانه لاعب وسط تشلسي الإنكليزي يوسف فوفانا، وجلس مدافع بايرن ميونيخ الألماني دايو أوباميكانو على دكة البدلاء تاركاً مكانه لمدافع ليفربول الانكليزي إبراهيما كوناتيه.



