أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ December 20, 2022 14:10 1:39 دقيقة شهدت كأس العالم FIFA قطر 2022™ تألقاً لافتاً من حراس المرمى، أفضل خمسة تصديات في النسخة الاستثنائية من المونديال. الملخصات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:07 دقيقة طائرة منتخب الأرجنتين تحط الرحال في بوينوس آيرس 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع 1:49 دقيقة الجماهير الكرواتية تحتفي بإنجاز منتخبها 1:21 دقيقة الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم 0:46 دقيقة الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي