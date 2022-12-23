أرقام وحقائق هامة شهدها نهائي كأس العالم من قبل beIN SPORTS December 23, 2022 19:46 1:44 دقيقة النهائي المثير الذي عاشه العالمُ أجمع في ختام كأس العالم FIFA قطر 2022™، مازال يلفت الأنظارَ ويشد المهتمين، وذلك بالنظر للأرقام والحقائق الهامة التي شهدها، نتعرف على أبرزها في هذا التقرير. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة برشلونة يعود للتدريبات بعد استراحة كأس العالم 1:12 دقيقة كونتي: "كاين تجاوز خيبة إهدار ركلة الجزاء" 1:09 دقيقة بوتر يحدد موعد عودة كانتي ويثني على زياش 1:44 دقيقة أرقام وحقائق هامة شهدها نهائي كأس العالم 0:24 دقيقة وفاة الإنكليزي جورج كوهين بطل العالم عام 1966 1:47 دقيقة هدف ريشارليسون الأفضل في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:21 دقيقة لابورتا يعترف بضرورة تحقيق الألقاب هذا الموسم 0:39 دقيقة العمل يتواصل في مشروع تحديث ملعب سبوتيفاي كامب نو 0:46 دقيقة تين هاخ يتفهم تأخر مارتينيس عن اللحاق بالتدريبات 0:32 دقيقة الدولي الفرنسي السابق ماتويدي يعتزل كرة القدم