أدريان رابيو: "أنا فخور" ! من قبل beIN SPORTS December 7, 2022 18:01 11:27 دقيقة أكد أدريان رابيو بأنه فخور بتطور مستواه لكن هناك أمور أخرى بإمكانها أن تسلط عليه بعض الضغوطات. منتخب فرنسا أدريان رابيو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 5:55 دقيقة فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" 11:27 دقيقة أدريان رابيو: "أنا فخور" ! 8:57 دقيقة ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده" 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم